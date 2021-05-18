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Фонд Гейтсов продал значительную часть акций Apple, Twitter и Amazon

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Фонд Гейтсов продал значительную часть акций Apple, Twitter и Amazon

Благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation Билла и Мелинды Гейтс, которые объявили о разводе, провел ребалансировку портфеля в первом квартале 2021 года. Продаж оказалось гораздо больше, чем новых покупок, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Фонд избавился от акций:

  • Apple. В четвертом квартале прошлого года Bill & Melinda Gates Foundation вдвое сократил число акций компании в своем портфеле — с 2 млн до 1 млн. В первом квартале этого года он продал оставшиеся бумаги. На конец марта чуть более 1 млн акций Apple стоили свыше $122,4 млн;
  • Twitter. Фонд продал более 272,4 тыс. бумаг;
  • телекоммуникационной компании Liberty Latin America — почти 677 тыс. акций класса C и 276,4 тыс. бумаг класса A;
  • Amazon — 30,2 тыс. бумаг.

По данным Whalewisdom, в топ-5 продаж фонда Гейтсов, помимо Apple, входят:

  • Walmart. Доля фонда в сети магазинов уменьшилась на 34%. Он продал более 4 млн бумаг, которые к концу квартала стоили свыше $543,6 млн;
  • FedEx Corporation — сокращение на 50%, с 3 млн акций до почти 1,5 млн;
  • United Parcel Serice — сокращение на 38%, с 4,5 млн бумаг до 2,8 млн;
  • Canadian National Railway — минус 18%. У фонда было почти 17 млн бумаг железнодорожной компании, теперь — 13,9 млн.

Кроме того, Bill & Melinda Gates Foundation снизил долю в:

  • Berkshire Hathaway. Фонд продал 5 млн бумаг класса B, в его портфеле осталось 37 млн. Позиция уменьшилась на 11%;
  • Caterpillar. Число акций уменьшилось на 1,1 млн (9%), осталось почти 10,2 млн;
  • Crown Castle International. Фонд продал 246,2 тыс. бумаг, оставив себе чуть более 5 млн акций. Позиция снизилась на 4%;
  • Liberty Global. Фонд уменьшил позиции на 86% в акциях класса C и на 82% — класса A. Их число сократилось на 3 млн и 1,7 млн соответственно.

Новичком в портфеле Bill & Melinda Gates Foundation оказалась южнокорейская компания Coupang, которая занимается электронной коммерцией, — «корейский Amazon». В первом квартале 2021 года фонд купил более 5,7 млн ее акций.

Помимо этого, фонд увеличил долю в мексиканской Coca-Cola FEMSA — крупнейшего производителя Coca-Cola в мире по количеству бутылок. Bill & Melinda Gates Foundation купил более 81,86 млн акций компании. До этого у фонда было около 6,2 млн бумаг, то есть изменение — 1317%. При этом Мелинда после объявления о разводе получила 25,8 млн акций Coca-Cola FEMSA.

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Билл Гейтс, один из основателей Microsoft, вместе с женой Мелиндой создали благотворительный фонд в 2000 году. После ухода Гейтса из компании они начали больше времени посвящать благотворительности, тратя миллионы на борьбу с нищетой, здравоохранение и образование. В частности, фонд Гейтсов выделил $100 млн на борьбу с пандемией коронавируса. По данным на первый квартал 2021 года, портфель Bill & Melinda Gates Foundation стоил свыше $20,9 млрд. 3 мая Билл Гейтс объявил в своем Twitter о разводе с женой после 27 лет брака.

фондовый рынок, Билл Гейтс, Мелинда Гейтс
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