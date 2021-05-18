Фонд Гейтсов продал значительную часть акций Apple, Twitter и Amazon

Благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation Билла и Мелинды Гейтс, которые объявили о разводе, провел ребалансировку портфеля в первом квартале 2021 года. Продаж оказалось гораздо больше, чем новых покупок, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Фонд избавился от акций:
По данным Whalewisdom, в топ-5 продаж фонда Гейтсов, помимо Apple, входят:
Кроме того, Bill & Melinda Gates Foundation снизил долю в:
Новичком в портфеле Bill & Melinda Gates Foundation оказалась южнокорейская компания Coupang, которая занимается электронной коммерцией, — «корейский Amazon». В первом квартале 2021 года фонд купил более 5,7 млн ее акций.
Помимо этого, фонд увеличил долю в мексиканской Coca-Cola FEMSA — крупнейшего производителя Coca-Cola в мире по количеству бутылок. Bill & Melinda Gates Foundation купил более 81,86 млн акций компании. До этого у фонда было около 6,2 млн бумаг, то есть изменение — 1317%. При этом Мелинда после объявления о разводе получила 25,8 млн акций Coca-Cola FEMSA.
Билл Гейтс, один из основателей Microsoft, вместе с женой Мелиндой создали благотворительный фонд в 2000 году. После ухода Гейтса из компании они начали больше времени посвящать благотворительности, тратя миллионы на борьбу с нищетой, здравоохранение и образование. В частности, фонд Гейтсов выделил $100 млн на борьбу с пандемией коронавируса. По данным на первый квартал 2021 года, портфель Bill & Melinda Gates Foundation стоил свыше $20,9 млрд. 3 мая Билл Гейтс объявил в своем Twitter о разводе с женой после 27 лет брака.