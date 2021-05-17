NYT узнала о приставании Гейтса к сотрудницам Microsoft задолго до развода

Основатель Microsoft Билл Гейтс преследовал женщин, которые работали в его компании, задолго до того, как решил развесить со своей супругой Мелиндой. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

По их словам, миллиардер также проявлял интерес и к сотрудницам благотворительного фонда, который он основал вместе со своей женой.

Газете стали известны несколько случаев, когда Гейтс пытался пригласить своих подчиненных на свидание. Один из них произошел в 2006 году, когда Гейтс покинул заседание в Microsoft и сражу отправил электронное письмо сотруднице, которая проводила совещание, с предложением сходить на ужин. «Если это вызывает у вас дискомфорт, притворись, что этого никогда не было», — приводит NYT выдержки из письма миллиардера.

Собеседники газеты рассказали, что женщине действительно было неудобно и она решила притвориться, что этой ситуации никогда не было.

Еще один эпизод произошел «год или два спустя», когда Гейтс отправился в Нью-Йорк по делам своего благотворительного фонда. Его в поездке сопровождала одна из сотрудниц фонда. На коктейльной вечеринке, как утверждает издание, Гейтс обратился к женщине со словами: «Я хочу увидеться с вами. Вы поужинаете со мной?»

По словам женщины, которая рассказала эту историю на условиях анонимности, она чувствовала себя неловко и решила засмеяться, чтобы уйти от ответа.

Шесть действующих и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда Гейтса и фирмы, которая управляет его состоянием, заявили газете, что эти инциденты, а также другие недавние случаи временами создавали неудобную рабочую среду. Вместе с тем подчиненные Гейтса отметили, что его поведение не было угрожающим, он не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов. «Гейтс был известен тем, что неуклюже подходил к женщинам как в офисе, так и вне его. Его поведение приводило к болтовне сотрудников о его личной жизни», — говорится в публикации.

Как отмечает NYT, неизвестно насколько хорошо Мелинда, чей брак с основателем Microsoft стал результатом служебного романа, знала о таком поведении мужа. Однако известно, что она крайне не одобряла его неоднократные встречи с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними.

Билл Гейтс сообщил, что разводится со своей женой Мелиндой в начале мая. Один из богатейших людей мира отметил, что за 27 лет в браке они с Мелиндой вырастили трех детей и создали фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей. Как писала газета The Wall Street Journal, поводом для развода четы Гейтсов могли быть контакты бизнесмена с Джеффри Эпштейном.

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда Френч (девичья фамилия) на протяжении нескольких лет работала в компании на должности менеджера отдела продаж. В 1994 году пара поженилась.