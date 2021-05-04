Уже через 5 лет электромобили могут составить половину продаж

По оценке аналитиков Boston Consulting Group, к 2026 году более половины мировых продаж легковых машин будут составлять электромобили. Однако полный переход к транспортным средствам с нулевым выбросом ожидается еще не скоро
В 2026 году на электромобили придется более половины мировых продаж легковых машин, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG).
Это на четыре года раньше оценки, которую эксперты представили в предыдущем отчете. В январе 2020-го они предполагали, что электрифицированные модели займут треть рынка к 2025 году и 51% — к 2030-му.
По данным BCG, в период пандемии COVID-19 доля мирового рынка электромобилей увеличилась до 12% в 2020 году (годом ранее она составила 8%). В 2025 году автомобили с нулевым выбросом углекислого газа, включая транспортные средства, работающие на топливных элементах, составят 47% новых машин, продаваемых по всему миру, считают аналитики.
Сильнее всего интерес к электромобилям с подзарядкой вырос в Европе: например, в Германии в 2020 году продажи подзаряжаемых гибридных автомобилей (PHEV) подскочили на 342%, а автомобилей на аккумуляторных батареях — на 207%. В то же время продажи легковых бензиновых автомобилей упали на 36%, а дизельных — на 29%.
Несмотря на это, считают аналитики, полный переход к электромобилям произойдет не скоро. По прогнозам BCG, к 2035 году доля машин на дорогах, которые работают на бензине или дизеле, составит 70%.
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