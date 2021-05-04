Politico написала о попытках Украины с конца 2020 года выпросить у США вакцины от коронавируса

Соединенные Штаты, несмотря на запросы Украины, не предоставили стране конкретного содействия в вопросе вакцинации от коронавируса. Об этом пишет газета Politico.

«Недавнее решение администрации президента Джо Байдена отправить партию вакцин в Индию создало напряженность с Украиной, которая увеличила запросы на получение препаратов в преддверие визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев (5-6 мая — Ред.), — отмечается в тексте. — Офис украинского президента Владимира Зеленского с декабря добивается от Вашингтона помощи в получении вакцин. В последние недели переговоры шли на дипломатическом уровне, и это стало фоном в ходе телефонного разговора между Зеленским и Байденом 2 апреля».

По мнению издания, администрация США стремится увеличить свою международную помощь по вакцинам «в противовес России и Китаю». Однако Киеву конкретного содействия предоставлено не было, поскольку американские власти «не определились в расстановке приоритетов по оказанию помощи на фоне запросов из разных стран», отмечают знакомые с положением дел представители администрации.

«Диалог с Украиной по пандемии отражает растущее противоречие между желанием администрации Байдена стать крупнейшим в мире донором вакцин и решением отложить многие поставки, пока большинство американцев не будет вакцинировано», — говорится в статье. По словам одного из участников переговоров, Украина сейчас не нуждается в вакцинах так сильно, как Индия. В то же время некоторые чиновники федерального правительства США сомневаются, стоит ли направлять партии прививок в другие страны, учитывая, что ход вакцинации в стране замедлился.

«Из-за снижения спроса становится труднее оценить, сколько доз можно сэкономить», — пишет издание.