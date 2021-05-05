Трамп запустил сайт для общения с американцами

Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт, специально созданный для его прямого общения с американцами.
Американские СМИ отмечают, что это произошло за день до того, как Facebook примет решение о судьбе аккаунта Трампа.
Новый ресурс, названный «From the Desk of Donald J. Trump», позволяет Трампу публиковать как тексты, так и видео. Западные СМИ подчёркивают, что ресурс больше похож на личный блог, чем на соцсеть.
Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.
Основные американские соцсети «заморозили» аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Вашингтоне в начале января 2021 года.
Трамп же уже несколько лет предупреждает, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.
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