Билл и Мелинда Гейтс начали делить имущество

Фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс (состояние Forbes оценивает в $124 млрд) владеет акциями целого ряда крупных компаний, 3 мая перевел ценные бумаги на сумму $1,8 млрд супруге основателя Microsoft Мелинде Гейтс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства бумаги. Предположительно, эта сделка связана с разделом имущества в ходе бракоразводного процесса — в этот же день Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе.

Так, Мелинда Гейтс получит акции Канадской национальной железнодорожной компании на $1,5 млрд, а также ценные бумаги Autonation (крупнейшего автодилера в США) на $300 млн.

Bloomberg отмечает, что речь идет о небольшой доле акций. В распоряжении Cascade Investments остаются ценные бумаги на $50 млрд таких компаний, как Republic Services (занимается переработкой отходов), Deere (сельскохозяйственная техника), Ecolab (очистительные системы воды).

Ранее издание TMZ сообщило, что в заявлении о разводе Мелинда Гейтс попросила решить все имущественные вопросы согласно документу о раздельном проживании. При этом супруги договорились, что продолжат совместно заниматься совместным фондом, который был создан в благотворительных целях.

По закону штата Вашингтон, в случае развода имущество супругов делится поровну. Однако, как сообщила Bloomberg адвокат Джанет Джордж, на практике суды нередко встают на сторону одного из супругов, присуждая ему большую часть совместно нажитого. При этом вполне вероятно, что информация о разделе не станет достоянием общественности, потому что может быть засекречена различными соглашениями между супругами.

О том, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись спустя 27 лет в браке, основатель Microsoft сообщил ранее в Twitter. По его словам, на этот шаг они пошли «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда носила фамилию Френч и работала в компании на должности менеджера отдела продаж. В 1994 году пара поженилась на Гавайях, после чего Мелинда ушла из компании и сосредоточилась на детях и семье. В браке у них родились трое детей — дочери Дженнифер и Фиби и сын Рори, все они уже достигли 18-летнего возраста.