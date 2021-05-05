Войти
Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне
дружба народов
Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне
Трамп запустил сайт для общения с американцами
инициатива
Трамп запустил сайт для общения с американцами

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

их нравы
RSS

Билл и Мелинда Гейтс начали делить имущество

561
Билл и Мелинда Гейтс начали делить имущество

Фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс (состояние Forbes оценивает в $124 млрд) владеет акциями целого ряда крупных компаний, 3 мая перевел ценные бумаги на сумму $1,8 млрд супруге основателя Microsoft Мелинде Гейтс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства бумаги. Предположительно, эта сделка связана с разделом имущества в ходе бракоразводного процесса — в этот же день Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе.

Так, Мелинда Гейтс получит акции Канадской национальной железнодорожной компании на $1,5 млрд, а также ценные бумаги Autonation (крупнейшего автодилера в США) на $300 млн.

Bloomberg отмечает, что речь идет о небольшой доле акций. В распоряжении Cascade Investments остаются ценные бумаги на $50 млрд таких компаний, как Republic Services (занимается переработкой отходов), Deere (сельскохозяйственная техника), Ecolab (очистительные системы воды).

Ранее издание TMZ сообщило, что в заявлении о разводе Мелинда Гейтс попросила решить все имущественные вопросы согласно документу о раздельном проживании. При этом супруги договорились, что продолжат совместно заниматься совместным фондом, который был создан в благотворительных целях.

По закону штата Вашингтон, в случае развода имущество супругов делится поровну. Однако, как сообщила Bloomberg адвокат Джанет Джордж, на практике суды нередко встают на сторону одного из супругов, присуждая ему большую часть совместно нажитого. При этом вполне вероятно, что информация о разделе не станет достоянием общественности, потому что может быть засекречена различными соглашениями между супругами.

Читайте также: В Индии опять антирекорд по числу умерших от коронавируса

О том, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись спустя 27 лет в браке, основатель Microsoft сообщил ранее в Twitter. По его словам, на этот шаг они пошли «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда носила фамилию Френч и работала в компании на должности менеджера отдела продаж. В 1994 году пара поженилась на Гавайях, после чего Мелинда ушла из компании и сосредоточилась на детях и семье. В браке у них родились трое детей — дочери Дженнифер и Фиби и сын Рори, все они уже достигли 18-летнего возраста.

Билл Гейтс, Мелинда Гейтс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 мая 2021
Вторник, 4 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Настоящие истории успеха скучны

Независимо от того, велики ли ваши амбиции или вы просто хотите внести небольшие улучшения, факторы успеха в значительной степени невидимы. Это не великие прозрения, ведущие к потоку действий, а тонкие системы, где результат приходит со временем. Эта реальность требует от нас не только смелости, но и любопытства. Нужно попытаться понять самих себя - и когда мы на высоте, и когда нам не удается сделать то, что нужно. Успех - это во многом результат тщательного проектирования, а не героических усилий.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Своя экономика ближе к телу

Провалив вакцинацию, даже представители «зеленой» власти заговорили о том, что Украина должна производить свою вакцину. В частности, в конце апреля об этом прямо сказал министр здравоохранения Максим Степанов, уточнив, что для производства своего препарата от коронавируса потребуется год-полтора. Правда, без конкретики все эти заявления выглядят просто как очередные обещания «зеленых», без перехода от слов к делу.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016