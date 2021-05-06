НАТО насчитало у границ с Украиной десятки тысяч российских военных

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после отвода части российских войск у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных — больше, чем было до последнего обострения ситуации. Такую версию он высказал в четверг по прибытии на встречу министров обороны стран Евросоюза.

«Мы будем обсуждать Россию. Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и на Украине, — заявил генсек. — Кроме того, мы видим, что Россия оставила в регионе много оружия и готового к использованию снаряжения, а также ввела ограничения на перемещения в Черном море и доступ к Азовскому морю через Керченский пролив. Поэтому НАТО должна сохранять бдительность и продолжать следить за ситуацией».

«В целом сохраняется значительное российское военное присутствие в регионе, там остается гораздо больше российских войск, чем до недавнего обострения ситуации», — сказал он.

Обстановка на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Также Россия начала собирать войска на границе с Украиной. 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении «проверочных мероприятий». Он приказал к 1 мая вернуть части в места постоянной дислокации.