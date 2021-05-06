Маск в 2020 году заработал на посту гендиректора Tesla $11 млрд

Основатель и генеральный директор производителя электромобилей Tesla Илон Маск заработал за прошлый год порядка $11 млрд. Об этом в четверг сообщил журнал Forbes.
По его сведениям, в 2018 году Маск согласовал выплату вознаграждения не деньгами, а опционами на акции при достижении определенных показателей роста компании. По подсчетам издания, в 2020 году компания предоставила своему гендиректору право выкупа акций, нынешняя стоимость которых составляет $13,3 млрд, при этом на их приобретение Маск потратил $2,3 млрд. Таким образом доход от пребывания на посту генерального директора Tesla за прошлый год составил $11 млрд, что в десятки раз превышает показатели его ближайших конкурентов — Чед Ричисон, возглавляющий компанию Paycom, заработал в прошлом году $211 млн, а состояние гендиректора 1Life Healthcare Амира Дан Рубина пополнилось лишь на $199 млн.
При этом издание отмечает, что Маск пока не может превратить свою прибыль от акций в реальные деньги, так как по условиям опциона он должен владеть ими не менее пяти лет. Согласно условиям договора компании с гендиректором, за свою работу при достижении всех оговоренных целей Маск сможет выкупить 101,2 млн акций, стоимость которых в настоящее время составляет $67,9 млрд.
По последним данным Forbes, Маск в настоящее время является вторым богатейшим человеком в мире. С состоянием в $164,4 млрд он уступает лишь основателю компании Amazon Джеффу Безосу ($189,7 млрд).
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