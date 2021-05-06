МВФ по-прежнему считает, что Украина не заслужила транш

Международный валютный фонд (МВФ) остается в состоянии переговоров с Украиной и ожидает больше прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

«Дискусси продолжаются», — констатировал представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг, сообщает Интерфакс.

Он напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости Нацбанка и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Напомним, что министр финансов Сергей Марченко ожидает поступление транша в сентябре этого года, а в правящей партии «Слуга народа» рассчитывают в мае принять все необходимые для этого законы.