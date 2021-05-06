В Белом доме заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО

Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом заявила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
Она утвердительно ответила на вопрос журналиста о том, означает ли это, что США поддерживают стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.
«Да, мы поддерживаем», — ответила представитель Белого дома.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на обсуждение альянсом в июне перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ).
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