В Белом доме заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО

Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом заявила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.



Она утвердительно ответила на вопрос журналиста о том, означает ли это, что США поддерживают стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.

«Да, мы поддерживаем», — ответила представитель Белого дома.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на обсуждение альянсом в июне перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ).