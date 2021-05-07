Блинкен дал оценку своей поездке в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом он написал в Twitter.
«Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился», — отметил политик.
По его словам, США полны решимости перед лицом российской агрессии и готовы поддержать проведение реформ в Украине.
Во время визита Блинкен и Зеленский обсудили трубопровод «Северный поток — 2», внутриполитическую ситуацию в Украине и провокации России. Блинкен отметил, что перед Украиной две угрозы. «Одна внешняя — это Россия. Вторая угроза — коррупция, олигархи и люди, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа», — заявил он.
Зеленский также передал через Блинкена приглашение президенту США Джо Байдену посетить Украину этим летом.
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