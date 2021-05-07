Украинцы считают нужным отмечать и 8 и 9 мая

41% граждан Украины считает, что страна должна отмечать обе даты — и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая, о чем свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Вместе с тем, еще 31% опрошенных считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов — безразлично.

Согласно опросу, празднование лишь 8 мая больше поддерживают в Западном регионе (22%), тогда как на Востоке и Юге больше тех, кто считает, что отмечать нужно только 9 мая (42% и 48% соответственно).

Исследователи также отмечают, что идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме респондентов старше 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Идея празднования обеих дат является также более популярной среди сторонников вступления Украины в Европейский Союз, зато среди противников европейской интеграции — большинство считает уместным отмечать только 9 мая.

Всеукраинский опрос «День победы и его место в исторической памяти украинского: какой смысл граждане вкладывают в эту дату?» был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.