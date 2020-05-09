Зеленский на Закарпатье возложил цветы у Холма Славы

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область и посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.
Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.
«На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, — главное не громкость, а искренность. И наша победа — у каждого в сердце», — отметил Зеленский.
Как сообщалось, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны. В пгт Меловое президент посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям». Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции — солдата, который снимает головной убор перед родной землей.
Указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне
В этом году массовые мероприятия ограничены из-за карантина. Вместе с тем, по данным правоохранителей, 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов
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