Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз

Украина увеличила контракт на поставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Нам удалось увеличить поставки вакцин Pfizer/BioNTech вдвое уже в этом календарном году», — сказал он на брифинге во вторник.

Он напомнил, что всего в настоящее время Украина имеет контракты на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей. В частности, 8 млн доз в рамках механизма COVAX и 32 млн доз по прямым контрактам с производителями.