Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО

Членство в ЕС и НАТО является стратегическим курсом Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Стратегическим курсом государства является получение полноправного членства в Европейском Союзе... Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и получение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», -заявил президент во вторник в Киеве, выступая на форуме форума «Украина 30. Безопасность страны».
Чуть позже, во время общения с журналистами, Зеленский высказал надежду, что в июне Украина увидит «мощный сигнал» от стран Альянса.
Он также отметил важность визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Первый официальный визит госсекретаря США был именно в Украину. Я думаю, что это не случайность. Мы много о чем говорили. И об увеличении военной помощи, не только деньгами, но и техникой. О мощном договоре относительно будущего флота Украины. И также говорили о вероятном будущем двухстороннем договоре между Украиной и США», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что этот документ будет «очень важным» и для украинской армии, и для национальной безопасности Украины.
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