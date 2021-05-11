Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО

Членство в ЕС и НАТО является стратегическим курсом Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Стратегическим курсом государства является получение полноправного членства в Европейском Союзе... Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и получение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», -заявил президент во вторник в Киеве, выступая на форуме форума «Украина 30. Безопасность страны».

Чуть позже, во время общения с журналистами, Зеленский высказал надежду, что в июне Украина увидит «мощный сигнал» от стран Альянса.

Он также отметил важность визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Первый официальный визит госсекретаря США был именно в Украину. Я думаю, что это не случайность. Мы много о чем говорили. И об увеличении военной помощи, не только деньгами, но и техникой. О мощном договоре относительно будущего флота Украины. И также говорили о вероятном будущем двухстороннем договоре между Украиной и США», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что этот документ будет «очень важным» и для украинской армии, и для национальной безопасности Украины.