Лондон обвинил Москву в укрывательстве преступников

Россия недостаточно активно борется с нарушителями международных законов и даже укрывает преступников на своей территории. Об этом говорится в тезисах к речи британского министра иностранных дел Доминика Рааба, с которой он выступит 12 мая на конференции Национального центра кибербезопасности, передает «Интерфакс».
По словам Рааба, враждебные преступные группировки, которые в том числе поддерживаются иностранными государствами, угрожают британскому обществу и демократии.
«Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», — говорится в сообщении.
В распространенном Форин-офисом заявлении говорится, что Рааб предложит партнерам создать открытое и безопасное киберпространство. Для этого необходимо будет заключить широкое международное соглашение, где будут прописаны правила реагирования на вредоносные кибератаки отдельных стран.
В конце апреля глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет для Великобритании самую острую угрозу в области кибербезопасности.
Он указал, что Москва проводит агрессивные спецоперации в киберпространстве, вмешивается в выборы в других странах. Флеминг обвинил Россию в причастности к кибератакам на ИТ-компанию SolarWinds, в результате которой были взломаны правительственные сети США.
В мае Рааб призвал страны G7 создать единый механизм быстрого реагирования на российскую пропаганду и дезинформацию. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также называл Москву источником fake news и «опасным соседом».
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