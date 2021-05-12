Новая версия iOS замедлила смартфоны iPhone

После установки iOS версии 14.5.1 производительность смартфонов iPhone снизилась. Ошибку исправят в будущем обновлении, сообщает портал Mydrivers со ссылкой на представителей «яблочной» компании.

Минорное обновление операционной системы для смартфонов Apple, которое стало доступно для пользователей в апреле, принесло не только новые функции, но и проблемы. Так, владельцы свежих iPhone 11 и iPhone 12 жалуются на замедление, подтормаживание интерфейса и просадки производительности в играх.

Apple оперативно отреагировала на проблему и уже готовит iOS 14.6, которая находится в стадии бета-тестирования. Официальная версия будет выпущена для всех пользователей через пару недель. В ней решат баги актуальной iOS.

По-настоящему новую iOS 15 представят на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference, которая пройдет 7 июня. До пользователей iPhone операционная система доберется осенью 2021 года.