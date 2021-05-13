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Метрополитен и «Киевпастранс» просят город повысить тариф на проезд в столичном транспорте

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Метрополитен и «Киевпастранс» просят город повысить тариф на проезд в столичном транспорте

Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились к мэру столицы Виталию Кличко и депутатам горсовета с требованием привести тарифы на проезд в общественном транспорте экономически обоснованному уровню во избежание сокращения частоты выхода транспорта на маршруты.

Как указано в официальном обращении КП в Facebook Киевского метрополитена, себестоимость перевозки одного пассажира в метро по расчетам на 2021 год составляет 20,04 грн, а экономически-обоснованный тариф — 21,05 грн, при том что сейчас доход метрополитена с одного пассажира составляет 6,38 грн, а перевозки льготников не компенсируются.

Соответственно, в случае неповышения тарифа на проезд в метро, КП необходимы дотации из городского бюджета в размере минимум 1,514 млрд грн, а убытки предприятия по году составят около 3,421 млрд грн.

В свою очередь «Киевпастранс» отмечает, что себестоимость перевозки одного пассажира наземными видами транспорта составляет 20,5 грн, а городской электричкой — 71,72 грн. Тогда как экономически обоснованные тарифы на перевозку одного пассажира — 25,18 грн и 78,9 грн соответственно.

«Киевский метрополитен» отмечает, что такая ситуация создает высокое социальное напряжение на предприятии из-за рисков невыплаты зарплаты, поскольку основным источником работы предприятия является оплата проезда пассажирами. При этом в локдаун предприятие работало по пропускам, и пассажиропоток существенно сократился.

Так, планируемый пассажиропоток в 2021 году ожидается в 295,4 млн пассажиров, в то время как в 2019 году он составил 495,3 млн пассажиров.

«На днях мы получили информацию о переводе административного персонала на сокращенную четырехдневную рабочую неделю. Это решение коснется около 3 тыс. сотрудников, которые не будут получать пятую часть своей зарплаты», — подчеркнули в метрополитене.

Трудовой коллектив КП «Киевский метрополитен» требует приведения тарифа на проезд к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

«В противном случае отсутствие средств для оплаты поставщикам (в том числе за энергоносители) угрожает отключением и штрафными санкциями. Это может привести к существенному сокращению парности движения поездов и, в свою очередь, даже к ухудшению эпидемиологической ситуации», — подчеркнули в метрополитене.

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В свою очередь «Киевпастранс» отмечает, что в условиях действующих тарифов предприятию для бесперебойной работы необходима дотация в размере 2,477 млрд грн в 2021 году.

«Несвоевременное решение вопроса поиска источников финансирования, которые отвечали бы потребностям предприятия, может привести к необходимости существенного сокращения выпуска подвижного состава на маршруты, сокращения режима работы общественного транспорта, а также к приостановлению развития объектов транспортной инфраструктуры», — акцентировали внимание на проблеме в «Киевпастрансе».

Киев, Киевпастранс, метро
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