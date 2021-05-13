Восстановленное Минагрополитики начнет работу до конца мая

Министерство агрополитики, восстановленное в 2021 году, институционально начнет работу до конца мая, среди приоритетов — земельная реформа и орошения.

Об этом министр агрополитики Роман Лещенко рассказал во время круглого стола «Сельский развитие в контексте земельной реформы и децентрализации», сообщает Укринформ.

«Бюджет Министерства аграрной политики подписан Президентом. Ближайшие две-три недели институционально министерство начнет свою работу», - заверил Лещенко.

Он отметил, что приоритетом в работе министерства на ближайшие месяцы будет земельная реформа, орошения и мелиорация, возобновление сотрудничества с торговыми партнерами, восстановление экспортных рынков.

«Что касается наполнения институциональных полномочий самого Минагрополитики, этот процесс, безусловно, продолжается. Непосредственно наполнения его и функциями и полномочиями будет продолжаться. Это займет некоторое время, но есть четкое понимание, что мы будем иметь полноценное министерство», - подытожил министр.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла в целом закон, которым разблокировала работу Министерства агрополитики и направила ему 6,86 млрд грн.