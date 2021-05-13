Украине в этом году нужно выплатить 602 млрд гривен долгов

Министерство финансов Украины за минувший месяц увеличило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 3,34 млрд грн — до 602 млрд грн, в частности прогноз выплат в октябре-декабре увеличен на 1,9 млрд грн — до 119,9 млрл грн.
Согласно данным на сайте Минфина, прогноз выплат по госдолгу в апреле-июне вырос на 0,98 млрд грн — до 166,7 млрд грн, в июле-сентябре — на 0,5 млрд грн, до 169,6 млрд грн.
Пиковым месяцем для выплат остается сентябрь, причем за месяц прогноз сентябрьских выплат министерство увеличило на 0,56 млрд грн — до 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.
Прогноз выплат по госдолгу в 2022 году вырос почти на 12 млрд грн — до 350,9 млрд грн, указало ведомство.
Минфин также за месяц повысил прогноз выплат по внутреннему долгу во втором квартале — на 1,51 млрд грн, до 147,2 млрд грн, в третьем — на 0,6 млрд грн, до 80,4 млрд грн, в четвертом — на 0,48 млрд грн, до 104 млрд грн.
В целом выплаты по внутреннему госдолгу в этом году должны составить 441,1 млрд грн, по внешнему — 161,3 млрд грн, свидетельствует майский прогноз.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016