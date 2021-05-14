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Украина ожидает следующую партию вакцины AstraZeneca 24-25 мая

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Украина ожидает следующую партию вакцины AstraZeneca 24-25 мая

Следующая поставка вакцины AstraZeneca ожидается в Украине 24-25 мая.

Как передает Укринформ, об этом во время акции памяти умерших от ВИЧ/СПИД у мемориала «Красная лента» в Киеве, сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Сегодня вакцина для первой вакцинации в большинстве областей уже использована. Зарезервированы около 30 тыс доз вакцины для второй вакцинации тех, кто вакцинировался конце февраля-начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины AstraZeneca, это тот же продукт, без разницы, на какой площадке произведен. Мы ближайшую поставку в 700 тыс. доз ждем в числах 24-25 мая», — сказал Ляшко.

Как сообщалось, в пунктах вакцинации по состоянию на 12 мая почти закончилась вакцина против коронавируса AstraZeneca, зарезервированная для введения первой дозы.

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За сутки 13 мая, в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получили 17 057 человек, вторую дозу 4530 человек. Всего с начала кампании вакцинированы 926 520 человек: из них получили первую дозу — 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 8 358 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года.

вакцинация, Виктор Ляшко, AstraZeneca
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