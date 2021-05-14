«Работают в России, в том числе в Крыму»: Путин упрекнул руководство Украины в двойных стандартах

Некоторые лица из высшего руководства Украины много лет спокойно работают с Россией, в том числе в Крыму, тогда как представителям оппозиции это вменяется в вину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в пятницу оперативное совещание с членами местного Совбеза.

Глава российского государства обратил внимание на то, что представителям оппозиции в Украине вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере. «А представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет», — заметил он.

«По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой», — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что товарооборот между двумя странам за год составил $9,9 млрд. «Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?» — поинтересовался президент РФ.

Путин также назвал политическими и избирательными решения Киева против тех, кто выступает «за мир на Донбассе и добрососедство с Москвой».