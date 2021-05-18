В СБУ рассказали, зачем приходили в дом к Кличко

Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. В доме, где живет Кличко, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы.
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО «А», проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.
«Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», — сообщили в пресс-службе.
По словам Кличко, в квартире, куда пришли силовики, живут бывшие сотрудники театра. А правоохранители ему сказали, что квартиру сдают.
«Как будто, эта квартира сдается и у них вопросы к арендаторам. Но... Камера установлена на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю», — написал мэр Киева в Facebook.
Напомним, утром стало известно, что в дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, пришли с обыском силовики.
Ранее обыски прошли в ряде предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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