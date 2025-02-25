НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк України в межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.
Про це інформує пресслужба регулятора.
Єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем, а саме:
За результатами моніторингу у 2024 році Національний банк України визначив три важливі технологічні оператори платіжних послуг:
Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також для приведення діяльності до міжнародних стандартів оверсайта, зазначають в НБУ,
До важливих об’єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо.
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