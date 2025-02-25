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НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

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НБУ визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк України в межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем, а саме:

  • "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
  • "Visa", Visa International Service Association, США;
  • "PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;
  • "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;
  • "Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

За результатами моніторингу у 2024 році Національний банк України визначив три важливі технологічні оператори платіжних послуг:

  • ТОВ "Ейсі Дісі Процесінг";
  • ПрАТ "Український процесінговий центр";
  • ТОВ "Тас Лінк".

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також для приведення діяльності до міжнародних стандартів оверсайта, зазначають в НБУ,

До важливих об’єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо.

НБУ, Visa, MasterCard
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