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Google представила Android 12 и другие новинки

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Google представила Android 12 и другие новинки

Google на конференции для разработчиков Google I/O анонсировала новую версию своей мобильной операционной системы (ОС) Android 12, говорится в официальном блоге компании. По заявлению Google, это самые масштабные изменения за всю историю Android.

В частности, был полностью переработан интерфейс, в результате чего Android стал «более выразительным, динамичным в использовании и более персонализированным, чем когда-либо», говорится в сообщении. Android-устройства станут работать еще быстрее, повысилась их энергоэффективность.

Новый дизайн получил название Material You. Оформление системы будет зависеть от действий пользователя: например, если на экране блокировки свернуть уведомления, то размер часов с отображением времени увеличится.

Компания также рассказала о новых опциях в вопросах приватности. Так, станет возможным видеть и контролировать приложения, которые имеют доступ к вашим данным: пользователь сможет регулировать, какой уровень доступа к информации предоставляется таким приложениям. Когда какое-либо приложение использует микрофон или камеру, то система уведомит пользователя об этом с помощью зеленого значка в верхней правой части экрана. Также теперь можно разрешать давать приложениям лишь примерное местоположение вместо точного.

Защита конфиденциальности встроена в саму ОС: например, обработка звука и текста происходит на устройстве, при этом она изолирована от сети, чтобы данные не уходили в «облако».

Первая бета-версия Android 12 уже доступна для смартфонов Google Pixel (начиная с модели Pixel 3 и новее), а также для некоторых моделей телефонов Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE. Полноценный выход новой ОС запланирован осенью 2021 года.

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Одним из анонсов также стало объявление о создании новой модели искусственного интеллекта, позволяющей понимать истинный смысл поискового запроса. Технология многозадачной унифицированной модели, или MUM, построена на архитектуре глубоких нейронных сетей Transformer, которые стали «огромным шагом вперед в понимании языка», утверждают в компании. Модель обучалась на 75 языках и множестве задач одновременно, она не только понимает язык, но и генерирует его. Кроме того, MUM мультимодальна, то есть она распознает информацию в виде текста и изображений, а в будущем сможет и видео с аудио.

Как рассказали в Google, в перспективе MUM сможет понять запросы, как, например: «У меня уже было восхождение на гору Адамс, следующей осенью я хочу подняться на гору Фудзи, что мне нужно изменить в подготовке?». Сейчас поисковые системы не способны справиться с таким вопросом, но в компании надеются, что в будущем модель сможет сгенерировать структурированный ответ даже на такие запросы. Сейчас MUM тестируется внутри компании.

Google также обновила работу сервиса «Объектив», позволяющий искать информацию с помощью камеры, фотографий или строки поиска. Теперь переведенный текст легко копировать, слушать или искать через «Google Поиск». А новая функция в поисковом сервисе поможет лучше оценивать надежность источников: она будет предоставлять данные о сайте еще до того, как на него перейти, включая описание, дату первого индексирования и надежность соединения. Обновление будет доступно в этом месяце на английском языке, в будущем — и на других.

Изменения коснулись и Google-карт. «Обновления маршрутов разработаны на основании вашей истории передвижения и машинного обучения для того, чтобы снизить вероятность резких торможений, когда вы за рулем. Мы рассчитываем, что за год эти изменения позволят предотвратить более 100 млн резких торможений на маршрутах, проложенных в «Google Картах», — отмечается в блоге.

Google, Android
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