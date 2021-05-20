Рада назначила министром инфраструктуры Кубракова

Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.
Его кандидатуру поддержали 284 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Александр Кубраков, 1982 г.р., — с 19 ноября 2019 года глава Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор»).
С 2011 по 2015 годы был советником мэра Киева, в 2015-2016 годах — руководителем проектного офиса Министерства юстиции. С 2016 по 2019 год проработал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в BRDO, а также был исполнительным директором Ассоциации «Информационные технологии Украины».
Как сообщалось, парламент 18 мая уволил Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Криклий работал на этом посту с августа 2019 года.
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