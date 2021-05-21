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Армия Израиля за 11 дней ликвидировала 225 палестинских радикалов

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Армия Израиля за 11 дней ликвидировала 225 палестинских радикалов

Армия обороны Израиля за 11 дней военных действий ликвидировала 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа, в том числе 25 командиров. Об этом сообщила в пятницу газета The Times of Israel со ссылкой на данные военных.

Отмечается, что израильские военные уничтожили более 100 км тоннелей радикалов, «сотни» ракетных установок, «десятки» объектов, которые использовались боевым крылом ХАМАС, а также не менее 20 административных и финансовых учреждений. Таким образом, как отмечает издание, удалось «нанести серьезный удар» по военному потенциалу ХАМАС и «Исламского джихада».

Указывается, что ВС Израиля также предотвратили и отразили множество атак, в том числе «семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря». Системы ПВО «Железный купол» перехватили около 90% ракет, выпущенных радикалами по израильским территориям.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

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Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира. В 02:00 в пятницу режим прекращения огня вступил в силу.

Палестина, Израиль, ХАМАС
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