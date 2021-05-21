Шмыгаль уверяет, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.
Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«В начале года по разным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас», — отметил глава правительства.
Напомним, вчера глава парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу выступит в Верховной раде. Он отчитается перед парламентом о выполнении постановления по борьбе с коронавирусом в стране.
Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.
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