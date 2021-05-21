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В Украину впервые привезут оригинал Конституции Орлика

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В Украину впервые привезут оригинал Конституции Орлика

В рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины в августе текущего года из Швеции в нашу страну привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве — это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, Казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день», — написал Кулеба в Фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что, по поручению президента Владимира Зеленского, украинские дипломаты обратились в Швецию с просьбой предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины независимости.

«Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами», — подчеркнул глава МИД.

Он также поблагодарил руководителя шведского Национального архива Riksarkivet за «предоставленную возможность представить украинцам и многочисленным иностранным гостям эту чрезвычайно важную для истории украинского государства реликвию».

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Кроме того, он также выразил благодарность министру иностранных дел Швеции и ряду украинских дипломатов и чиновников.

«Кстати, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом — Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику», — подчеркнул Кулеба.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет экспонироваться в заповеднике «София Киевская», сообщил в свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Конституция Пилипа Орлика будет в Украине. Документ, который прочно связан с историей Швеции и нашей историей во времена казачества, впервые вернется в нашу страну. Но уже сильную, самобытную и независимую от других», — написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что экспонат будет находиться в заповеднике «София Киевская», который обеспечит доступ к нему всех желающих.

«Оригинал документа можно будет увидеть уже летом, а потом он вернется обратно в Швецию», — добавил Ткаченко.

День независимости, Дмитрий Кулеба, конституция Орлика
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