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Апрельский локдаун почти не отразился на розничной торговле

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Апрельский локдаун почти не отразился на розничной торговле

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом упал на 6,5%. В то же время по сравнению с апрелем прошлого года зафиксирован рост на 34,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в январе-апреле 2021 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 14,0%.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли за январь-апрель 2021 года по сравнению с 2020 годом наблюдался в Черновицкой (на 26,9%), Тернопольской (на 25,2%) и Закарпатской (на 22,1%) областях.

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Напомним, в 2020 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, выросла до 53,4%. В 2019 году доля местных товаров составляла 52,4%, в 2018 году — 53,2%, в 2017 году — 52,3%.

торговля, розница, локдаун
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