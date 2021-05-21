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Жители Нью-Йорка могут выиграть $5 млн сделав прививку от коронавируса

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Жители Нью-Йорка могут выиграть $5 млн сделав прививку от коронавируса

Ньюйоркцы, которые сделали вакцину в одном из десяти государственных учреждений, получат бесплатный лотерейный билет. Сумма главного приза составит $5 млн.

Так губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо замотивировал сомневающихся американцев пройти вакцинацию 20 мая, передает газета Metro.

«Сегодня мы объявляем новую важную причину для того, чтобы вы прошли процедуру вакцинации, — написал губернатор в Twitter. — Сделайте прививку в любом из десяти пунктов вакцинации штата и получите бесплатный билет лотереи штата Нью-Йорк с главным призом в $5 млн. Принять участие в лотерее могут лица старше 18 лет».

Аналогичные лотерейные билеты продаются по $20 в десяти розничных магазинах, разбросанных по всему штату. Для того, чтобы получить бесплатный билет, жителям Нью-Йорка нужно привиться вакциной марок Pfizer или Johnson & Johnson.

На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попытался заманить горожан на вакцинацию бесплатным бургером и картошкой-фри: «Я хочу, чтобы вы думали о бургере, когда вам будут ставить вакцину. Ммм, прививки. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации».

Отмечается, что бесплатные бургеры смогут получить все жители Нью-Йорка, которые привьются от коронавируса в передвижных пунктах.

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Не только отдельные штаты, но и федеральное правительство активизируют усилия, чтобы замотивировать американцев пройти вакцинацию. На прошлой неделе администрация Байдена объявила о начале партнерских отношений с сервисами Uber и Lyft. Американцам предложили бесплатные поездки до пунктов, где им могут сделать прививки.

США, вакцинация
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