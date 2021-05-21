Жители Нью-Йорка могут выиграть $5 млн сделав прививку от коронавируса

Ньюйоркцы, которые сделали вакцину в одном из десяти государственных учреждений, получат бесплатный лотерейный билет. Сумма главного приза составит $5 млн.
Так губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо замотивировал сомневающихся американцев пройти вакцинацию 20 мая, передает газета Metro.
«Сегодня мы объявляем новую важную причину для того, чтобы вы прошли процедуру вакцинации, — написал губернатор в Twitter. — Сделайте прививку в любом из десяти пунктов вакцинации штата и получите бесплатный билет лотереи штата Нью-Йорк с главным призом в $5 млн. Принять участие в лотерее могут лица старше 18 лет».
Аналогичные лотерейные билеты продаются по $20 в десяти розничных магазинах, разбросанных по всему штату. Для того, чтобы получить бесплатный билет, жителям Нью-Йорка нужно привиться вакциной марок Pfizer или Johnson & Johnson.
На прошлой неделе мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попытался заманить горожан на вакцинацию бесплатным бургером и картошкой-фри: «Я хочу, чтобы вы думали о бургере, когда вам будут ставить вакцину. Ммм, прививки. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации».
Отмечается, что бесплатные бургеры смогут получить все жители Нью-Йорка, которые привьются от коронавируса в передвижных пунктах.
Не только отдельные штаты, но и федеральное правительство активизируют усилия, чтобы замотивировать американцев пройти вакцинацию. На прошлой неделе администрация Байдена объявила о начале партнерских отношений с сервисами Uber и Lyft. Американцам предложили бесплатные поездки до пунктов, где им могут сделать прививки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016