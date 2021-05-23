Украина и Египет обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самех Шукри. В ходе беседы стороны обсудили эвакуацию украинцев из Сектора Газа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«Стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет», — говорится в сообщении.
Кулеба поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Египта за организацию необходимых экстренных безопасных и логистических мероприятий.
В свою очередь Шукри заверил, что власти Египта осознают актуальность запроса Украины на эвакуацию граждан и прилагает все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.
Напомним, 18 мая правительство поручило профильным ведомствам обеспечить эвакуацию украинцев из Сектора Газа, которые хотят вернуться домой. Планировалось, что украинских граждан вывезут из зоны конфликта через территорию Египта.
В среду, 19 мая, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эвакуация украинцев из Сектора Газа состоится в течение 48 часов. Кроме того, в МИД рассказали, куда обращаться гражданам, которые хотят уехать из Сектора Газа.
Однако 21 мая спикер МИДа Олег Николенко сообщил, что эвакуация украинцев еще не началась. Поскольку Украина ждала, когда прекратятся боевые действия между Израилем и боевиками ХАМАС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016