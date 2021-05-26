Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан трех стран

Украина успешно эвакуировала из Сектора Газа 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии, они находятся в Каире и скоро вылетят в Киев, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сектор Газа. Мы успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и скоро вылетят в Киев. Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения коридора безопасности. Операцию дважды откладывали, но мы сделали ее», — написал Кулеба в Twitter в среду.
Он подчеркнул, что Украина одной из первых успешно выполнила международную гуманитарную миссию по эвакуации граждан трех стран из Газы.
«Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество», — добавил глава МИД Украины.
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