В Украине прогнозируют неделю дождей, осадков не будет только сегодня

Во вторник, 25 мая, кратковременный дождь ожидается лишь в западных областях, температура днем составит 20-25° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«25 мая переменная облачность. Ночью в восточных, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях днем юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

В Киеве и Киевской области 25 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в столице 10-12°, днем 21-23°; по области ночью 7-12°, днем 20-25°.

В последующие два дня, 26-27 мая, в Украине сохранится переменная облачность. В западных, северных и Винницкой областях небольшие, 27 мая местами умеренные дожди; в Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Температура ночью составит 10-15°, 27 мая в западных областях 7-12°; днем 22-27°, в западных и северных областях 19-24°. В столичном регионах 26 мая небольшой дождь, 27 мая местами умеренный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

В течение 28-29 мая в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Только в восточных областях 28 мая, ночью и в южных и большинстве центральных областей без осадков. Температура ночью 10-16°, днем 20-25°, в восточных и юго-восточных областях 23-28°, в западных областях 15-20°. В Киеве 28-29 мая кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.