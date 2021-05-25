Войти
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
позиция
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
Лукашенко запретил освещать акции оппозиции в прямом эфире
соседи
Лукашенко запретил освещать акции оппозиции в прямом эфире

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украине прогнозируют неделю дождей, осадков не будет только сегодня

169
В Украине прогнозируют неделю дождей, осадков не будет только сегодня

Во вторник, 25 мая, кратковременный дождь ожидается лишь в западных областях, температура днем составит 20-25° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«25 мая переменная облачность. Ночью в восточных, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях днем юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

В Киеве и Киевской области 25 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в столице 10-12°, днем 21-23°; по области ночью 7-12°, днем 20-25°.

В последующие два дня, 26-27 мая, в Украине сохранится переменная облачность. В западных, северных и Винницкой областях небольшие, 27 мая местами умеренные дожди; в Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Температура ночью составит 10-15°, 27 мая в западных областях 7-12°; днем 22-27°, в западных и северных областях 19-24°. В столичном регионах 26 мая небольшой дождь, 27 мая местами умеренный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

Читайте также: Европа вводит авиабойкот Беларуси из-за скандала с Ryanair

В течение 28-29 мая в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Только в восточных областях 28 мая, ночью и в южных и большинстве центральных областей без осадков. Температура ночью 10-16°, днем 20-25°, в восточных и юго-восточных областях 23-28°, в западных областях 15-20°. В Киеве 28-29 мая кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 мая 2021
Понедельник, 24 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Сергей Слободчук
Сергей Слободчук
политтехнолог, эксперт-международник

Выборы в бундестаг ФРГ: после «масочного скандала» - «денежный скандал»

Нынешние выборы в бундестаг интересны тем, что они «рвут шаблоны». Если раньше это США, Франция и Россия обогащали копилку методов черного пиара и контркампаний, то, похоже, теперь с ними серьезно решила поспорить Германия. Предвыборная кампания в ФРГ живая, активная и… грязная.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016