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Европа вводит авиабойкот Беларуси из-за скандала с Ryanair

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Европа вводит авиабойкот Беларуси из-за скандала с Ryanair

Страны Европейского союза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита (прошел вечером 24 мая), на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Накануне, 23 мая, судно авиакомпании, совершавшее рейс из Афин в Вильнюс, было вынуждено изменить курс и совершить посадку в Беларуси из-за сообщения о бомбе на борту. Информация об этой угрозе не подтвердилась, но посадка самолета обернулась задержанием одного из его пассажиров — сооснователя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты государств ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — говорится в итоговом заявлении. Это решение пока не вступает в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Одним из первых, на инцидент в Минске отреагировало правительство Литвы — оно уже запретило местным аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят над территорией Беларуси. Крупнейшей белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» пришлось приостановить полеты в эту страну. Авиакомпания airBaltic, крупнейший по числу пассажиров перевозчик в странах Балтии, отказалась как от рейсов в Минск, так и от полетов через Беларусь. О решении временно приостановить полеты над территорией Беларуси также сообщили в голландской авиакомпании KLM.

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К запрету присоединились политики США и Великобритании. Украина также рассмотрит вопрос приостановки авиасообщения с Беларусью, заявил президент Владимир Зеленский.

ЕС, Беларусь, Роман Протасевич
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