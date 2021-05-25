В Украине за май продали три спиртзавода

В течение мая 2021 года в Украине были приватизированы три объекта спиртовой отрасли.
Общая стоимость продажи составляет 205 млн грн, сообщает пресс-служба Минэкономики.
14 мая состоялся аукцион по продаже имущества Рава-Русского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт». За объект соревновались два участника. Стартовая цена возросла с 27,7 млн грн до 31,7 млн грн. Новый владелец после заключения договора получил комплекс зданий и необходимое оборудование для изготовления спирта.
20 мая на аукционе ГП «Прозорро.Продажи» было приватизировано имущество Иваньковского МОД и хранения спирта. На объект приватизации на торгах претендовали 6 компаний, а стартовая цена выросла в 4,4 раза — с 20,4 млн грн до 90 млн грн. Новый владелец получит здания дрожжевых цехов, поддельно-варочного отделения и мастерских.
21 мая состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского МОД и хранения спирта, по результатам которого в госбюджет должны поступить 83,6 млн грн. За право собственности на открытых торгах соревновались 3 покупателя. Они увеличили цену в 3,9 раза со стартовых 21,2 млн грн до 83,6 грн. Лот расположен в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области и в городе Хорол, предприятие имеет все необходимые средства для изготовления спирта.
Всего по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить уже около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов.
На приватизацию государство выставит 41 лот, входящий в «Укрспирт» и еще 37 объектов, объединенных в концерн «Укрспирт».
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