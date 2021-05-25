Инсайдеры раскрыли особенности нового смартфона Apple

Внешний вид нового поколения iPhone, воссозданный на основе утечек информации, раскрыт в Сети. Рендеры опубликованы инсайдерским ресурсом LeaksApplePro в Twitter.
Будущий iPhone 13 Pro отличается значительно уменьшенным экранным вырезом, в котором нашлось место для датчиков FaceID и фронтальной камеры. Якобы, в Купертино все-таки прислушались к пользователям, которые считают «челку» архаичным решением на фоне разнообразия в мире Android-смартфонов.
Внешне корпус будет напоминать актуальный iPhone 12 Pro — глянцевое покрытие металлических торцов, матовое стекло задней панели и острые углы. Зато изменится оформление камерного блока, который будет плавно переходить в крышку смартфона. А вот три его датчика, если верить инсайдерам, сохранят разрешение в 12 Мп. Основному сенсору приписывают светочувствительный объектив с диафрагмой f/1,5 c семью пластиковыми линзами.
Pro-версия iPhone 13 получит LTPO-дисплей с частотой обновления в 120 Гц. Производить для Apple эти экраны будет Samsung. Платформой для смартфона станет однокристальная система Apple A15, которая сохранит 5-нм техпроцесс.
Презентация семейства смартфонов iPhone 13 ожидается в сентябре 2021 года, цена на устройства пока не раскрывается.
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