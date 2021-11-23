На приватизации 30 спиртзаводов государство заработало 1 миллиард

На онлайн-аукционах с октября 2020 года приватизированы 30 спиртовых предприятий на сумму свыше 1,7 млрд грн, из них 1,05 млрд грн уже уплачено инвесторами в государственный бюджет Украины, сообщил Фонд госимущества (ФГИ) в Facebook в понедельник вечером.
«Сегодня с уверенностью можем сказать, что демонополизация спиртовой отрасли в Украине произошла! На прозрачных аукционах приватизированы 30 спиртовых предприятий на сумму свыше 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн из которых уже уплачено инвесторами в государственный бюджет, еще 37 млн поступили в качестве пени и гарантийных взносов за отказ от результатов аукциона», — цитируется в сообщении замглавы ведомства Тарас Елейко.
По данным ФГИ, еще год назад Украина вместе с Беларусью были единственными странами в мире с государственными монополиями на производство спирта, однако стартовавшая 1 июля 2020 года реформа в отрасли дала мощный стимул для ее развития.
Фонд напомнил, что к концу этого года должны состояться три аукциона по приватизации спиртовых активов — Узловского (с.Узловое и Радехов Львовской обл.), Тростянецкого (пгт Тростянец и с.Севериновка Винницкой обл.) и Уладивского заводов (с.Уладивка Винницкой обл.).
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.
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