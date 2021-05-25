Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ им. Шевченко

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров призвал Ученый совет КНУ лишить Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза.

«Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета! Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании», — написал Бугров в социальной сети Facebook.

Он также выразил беспокойство событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.

«В частности, — недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили „актом пиратства со стороны белорусских властей“ во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко», — добавил Бугров.