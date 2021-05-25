В Кремле подтвердили дату и место встречи Путина и Байдена

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

В Кремле сообщили, что лидеры обсудят в том числе развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, урегулирование региональных конфликтов и борьбу с пандемией.

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», — говорится в сообщении.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений.

«Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве в Швейцарии 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — говорится в заявлении.

Ранее о том, что встреча двух лидеров пройдет в Женеве сообщили сразу несколько мировых СМИ.