Экс-спикер Рады Литвин претендует на должность ректора КНУ им. Шевченко

На должность ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко претендуют шесть кандидатов.
«Выборы ректора Киевского национального университета состоятся в сроки, предусмотренные приказом Министерства образования и науки Украины № 513-к от 29.12.2020 года — 17 марта 2021 года. В выборах примут участие 4 139 избирателей, среди которых 598 студентов и 23 курсанты, согласно квотам представительства лиц, имеющих право участвовать в выборах ректора», — говорится в сообщении университета.
Отмечается, что в соответствии с письмом Минобразования на должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 6 кандидатов.
В частности, кандидатом на должность являются: доктор психологических наук, профессор Сергей Болтивец, кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва, доктор исторических наук, профессор, бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко и доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.
Нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен на должность ректора 29 октября 2015 года сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.
Как сообщалось, в декабре 2020 года во втором туре выборов ректора КНУ им. Т.Г.Шевченко наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, в то же время данных голосов не хватило для победы и назначения ректором. В связи с этим были назначены повторные выборы.
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