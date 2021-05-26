Минфин разместил ОВГЗ почти на 6 млрд гривен

После размещения гособлигаций неделей ранее на более чем 14 млрд гривен, Министерство финансов 25 мая разместило облигации внутреннего государственного займа на 5,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Министерство финансов предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций — 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года и 3 года.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 8,98%, 1-летних — 11,20%, 1,5-летних — 11,30%, 2-летних — 12,05% — 3-летних 12,30%.

От размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 5,961 млн гривен.