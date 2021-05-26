В Киевском метро рассказали, как теперь возить моноколеса и самокаты

Представители коммунального предприятия «Киевский метрополитен» провели встречу с представителями сообществ легкого персонального транспорта, в ходе которой стороны договорились об урегулировании правил перевозки моноколес и самокатов в метро, сообщает пресс-служба метрополитена.
В частности, сообщается, что моноколеса должны перевозиться так, как они есть, а их владельцы обязаны ответственно относятся к другим пассажирам и следить за тем, чтобы никого не испачкать.
«Самокаты. Все, которые можно сложить, рекомендуется складывать. Те, которые превышают 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что любые вещи, превышающие 200 см, перевозить запрещается.
«По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера. Однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно», — сообщают в пресс-служба метрополитена.
Там подчеркивают, что кататься по платформе строго запрещено, поскольку это может привести к реальным и сложным травмам.
«Также напоминаем, что сегодня вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле», — добавляют в киевском метро.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016