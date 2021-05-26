В РФ стартовала вакцинация животных от COVID-19

Вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции стартовала в России. Об этом журналистам сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
По ее словам, накануне в российские города были доставлены первые партии специальной вакцины «Карнивак-Ков».
Вакцинация проводится частными и государственными клиниками.
«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», — сказала российская чиновница.
Вакцина «Карнивак-Ков» — единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных.
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