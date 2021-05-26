Суд Нидерландов обязал Shell сократить вредные выбросы

Суд первой инстанции Гааги счел, что Royal Dutch Shell несет частичную ответственность за изменение климата, и обязал нефтяную компанию сократить объем вредных выбросов на 45% к 2030 году, отталкиваясь от уровня 2019 года. Это соответствует указаниям ООН, отмечает The Wall Street Journal.
Истцами по этому делу выступали нидерландское подразделение движения «Друзья Земли», около 17 тыс. граждан и еще шесть организаций, которые требовали, чтобы «суд обязал загрязняющую транснациональную корпорацию выделять меньше CO2 ради сохранения климата». Сама организация назвала решение суда Гааги «исторической победой»: "Это монументальная победа для нашей планеты, для наших детей и шаг на пути к пригодному для жизни будущему для всех,— заявил Дональд Полс, директор нидерландского подразделения "Друзей Земли".— Судья не оставил места для сомнений: деятельность Shell вызывает опасное изменение климата, и компания должна немедленно прекратить свое разрушительное поведение".
Компания может обжаловать сегодняшнее решение суда. При этом судья не определил, как именно Shell должна исполнять его решение и как суд будет отслеживать выполнение его требований.
Отметим, что Shell в феврале обновила свой план по снижению вредных выбросов в атмосферу. Компания собиралась ускорить этот процесс и снизить объемы выброса углекислого газа в атмосферу на 20% к 2030 году по сравнению с 2016 годом, на 45% — к 2035 году и на 100% — к 2050 году. Предыдущий план предполагал снижение выбросов к 2050 году лишь на 65%.
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