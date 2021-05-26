В Instagram заработала новая функция

Соцсеть Instagram (принадлежит Facebook) начала глобальный запуск функции, которая позволит скрывать отметки «нравится» под постами в ленте, сообщили в компании.
«С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок „нравится“ под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок „нравится“ под постами из ленты новостей», — говорится в сообщении.
Ранее социальная сеть тестировала данную функцию в нескольких странах. Внедрение новых возможностей, как отмечается — это результат месяцев тестирований и анализа полученной во время них обратной связи.
«Возможность скрыть счетчик отметок „нравится“ для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру — это шаг вперед для Instagram. Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки „нравится“ до сегодняшнего дня», — добавили в сообщении.
По сообщению, во время тестирования Instagram убедился в том, что скрытие счетчика отметок «нравится» помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое социальное давление, в то время как другие жалеют, что не могут следить за тем, что популярно.
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