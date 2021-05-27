Австрийская Stork International GmbH просит украинские СМИ не связывать их компанию со структурами Дмитрия Фирташа и предприятиями российского ОПК

Австрийская компания Stork International GmbH выступила с обращением к украинским СМИ и экспертам бизнес-медиа, в котором просит не связывать их компанию со структурами Дмитрия Фирташа и предприятиями российского ОПК, а также не разглашать конфиденциальную информацию по коммерческим контрактам – об этом говорится в полученном официальном Обращении за подписью Управляющего директора компании доктора Дж. Сингха Рагхава.

Согласно релизу, Stork International GmbH дорожит своей историей и репутацией, поэтому с недоумением восприняла недавние попытки со стороны отдельных электронных СМИ тенденциозно трактовать деятельность компании в Украине. Stork International GmbH поставляет продукцию тысячам потребителей по всему миру, с начала 90-х годов тесно сотрудничает с «Иршанским ГМК», «Вольногорским ГОКом», «Запорожским ТМК» и другими индустриальными предприятиями Украины. Благодаря поддержке Stork International GmbH, многие украинские предприятия успешно пережили трудности перехода на рыночные принципы хозяйствования и благополучно адаптировались к новым экономическим реалиям – говорится в обращении.

Отмечается также, что Stork International GmbH неоднократно оказывала финансовую поддержку украинским предприятиям через предоставление товарных кредитов и долгосрочных контрактов, помогала новой генерации менеджеров в поиске перспективных рынков сбыта, установлении контактов с крупными потребителями, получении новых экспортных контрактов, проведении маркетинговых исследований, организации встреч с крупнейшими потребителями продукции.

По словам Управляющего директора Stork International GmbH Дж. Сингха Рагхава, компания не поставляет свою продукцию на территорию Крыма, не работает в ОПК России и не является фигурантом антикоррупционных расследований, к компании нет претензий со стороны украинских или иностранных правоохранительных и судебных органов. Инсинуации отдельных СМИ Stork International GmbH связывает с недавним заключением контракта на закупку ильменита производства Иршанского ГОКа, проявлениями недобросовестной экономической конкуренции и втягиванием в нее представителей медиа. Главную обеспокоенность компании вызывает то, что конфиденциальная информация по данному контракту попала в прессу и была неверно интерпретирована.

Компания Stork International GmbH входит в австрийскую группу компаний «Stork Holding GmbH», существующую уже около 30 лет. Является крупнейшим в мире производителем лигатуры для титановой отрасли, а также одним из лидеров в производстве специальных сплавов и ферросплавов, торговле минеральным сырьем, химической продукцией, титановыми сплавами, металлургическим горным и энергетическим оборудованием.

По сообщениям некоторых украинских СМИ, Stork International GmbH в мае заключила контракт на продажу 45 тыс. тонн ильменитового концентрата производства Иршанского ГОК на сумму $7,56 млн. По утверждениям журналистов, цена данной сделки была занижена, а сама компания несмотря на австрийскую регистрацию имеет головной офис в Москве. Кроме того, приводилось утверждение, что компания имеет отношение к российскому ОПК и в свое время выступала посредником в переговорах между индийскими чиновниками и компаниями Дмитрия Фирташа о получении лицензий на добычу титана.