G7 осудила «беспрецедентные действия» властей Беларуси

Страны Группы семи (G7) считают беспрецедентными и осуждают действия властей Беларуси, предпринятые для того, чтобы задержать сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении стран-членов международного клуба.
«Мы, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также верховный представитель ЕС самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей, задержавших независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, принудив 23 мая к посадке в Минске борт FR4978, которым они летели», — говорится в совместном коммюнике.
«Мы активизируем наши усилия, в том числе при необходимости через санкции, чтобы добиться ответственности белорусских властей за их действия», — подчеркивается в документе.
Министры заявили, что действия Минска создали угрозу безопасности пассажиров и экипажа самолета, а также призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно ответить на вызовы, брошенные ее правилам и стандартам.
«Эти действия также представляют собой серьезное наступление на свободу прессы. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича, а также других журналистов и политических заключенных, содержащихся в Беларуси», — сказано в документе.
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