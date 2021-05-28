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В Испании обнаружили еще одну пьесу Лопе де Веги

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В Испании обнаружили еще одну пьесу Лопе де Веги

Испанский драматург Лопе де Вега (1562-1635) был признан автором комедийной пьесы «Я сделал то, что мог, а судьба то, что захотела», которая, как считалось раньше, принадлежала малоизвестному литератору Мигелю Бермудесу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университета Вальядолида.

Оригинальный экземпляр произведения, изданного в 1632-1634 годах севильской типографией Франсиско де Лиры, в настоящее время хранится в Национальной библиотеке Испании. Еще две копии были напечатаны уже в XVIII веке, в качестве их автора фигурирует Бермудес.

Автором исследования об этой комедии стал профессор испанской литературы Женевского университета Авраам Мадроньяль. Он установил, что сотни выражений и отдельные стихотворные фрагменты комедии присутствуют и в других работах испанского драматурга.

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Лопе де Вега является автором таких пьес, как «Собака на сене», «Валенсианская вдова», «Звезда Севильи», и многих других произведений.

Испания, литература, Лопе де Вега
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Пятница, 28 мая 2021
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