В Испании обнаружили еще одну пьесу Лопе де Веги

Испанский драматург Лопе де Вега (1562-1635) был признан автором комедийной пьесы «Я сделал то, что мог, а судьба то, что захотела», которая, как считалось раньше, принадлежала малоизвестному литератору Мигелю Бермудесу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университета Вальядолида.
Оригинальный экземпляр произведения, изданного в 1632-1634 годах севильской типографией Франсиско де Лиры, в настоящее время хранится в Национальной библиотеке Испании. Еще две копии были напечатаны уже в XVIII веке, в качестве их автора фигурирует Бермудес.
Автором исследования об этой комедии стал профессор испанской литературы Женевского университета Авраам Мадроньяль. Он установил, что сотни выражений и отдельные стихотворные фрагменты комедии присутствуют и в других работах испанского драматурга.
Лопе де Вега является автором таких пьес, как «Собака на сене», «Валенсианская вдова», «Звезда Севильи», и многих других произведений.
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