Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса

Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луиз Глюк.

Соответствующее объявление было сделано в четверг.

Как отмечает комитет, премия присуждена писательнице за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен по сравнению с прошлым годом на 1 млн шведских крон, до 10 млн ($1,12 млн). В 2019 году было объявлено о присуждении Нобелевских премий по литературе сразу за 2018 и 2019 годы (в 2018 году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала). Лауреатом Нобелевки за 2018 год стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, лауреатом премии за 2019 год — австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.

6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». 7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены — за разработку «генетических ножниц» — американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье.